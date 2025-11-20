11月6日（木）から、「サンマルクカフェ」と「キットカット」の初コラボレーションとなる期間限定メニュー全4種の販売がスタートしました！キットカットといえば、ミルクチョコの中に入ったウエハースのサクサク食感が大事なお菓子。今回のコラボ商品には、キットカットがまるごと使用されているんです。この記事では、「プレミアムチョコクロ」を含む話題の商品を実食レビューしていきます！カフェ好き、チョコ好きにはたまら