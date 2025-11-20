（台北中央社）顧立雄（こりつゆう）国防部長（国防相）は19日、立法院（国会）外交・国防委員会で、台湾が主権を主張する釣魚台列島（日本名：尖閣諸島）周辺海域に中国船が進入した場合の対応について、台湾の防空識別圏のうち、接続水域の外側に設けた警戒区域「対応エリア」に入った時点で適切に対処するとの方針を示した。最大野党・国民党の頼士葆立法委員（国会議員）や第2野党・民衆党の林憶君立法委員に対する答弁。頼氏