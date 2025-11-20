玉木宏が主演を務める2026年1月期のフジテレビ系木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』に、小手伸也、野間口徹、渡部篤郎が出演することが決定。あわせて、ポスタービジュアルが公開された。 参考：岡崎紗絵、フジテレビドラマ初ヒロイン『プロフェッショナル』で玉木宏の“表”バディに 本作は、コンプラ度外視な“最強”保険調査員を描いたエンターテインメント作品。舞台は、“保険金”が絡ん