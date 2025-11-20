Crystal Kayが、誕生日パーティ『Birštonas presents CK BIRTHDAY BASH LEVEL 40』を2026年2月28日にKT Zepp Yokohamaにて開催する。 （関連：Crystal Kay、カバー曲で魅了したJBLアンバサダー就任記念ライブ“スピーカーで聴くサウンド”へのこだわりも明かす） 2026年2月26日に生誕40周年を迎えるCrystal Kay。本公演は、昨年12月に開催したデビュー25周年ライブ『CKニー