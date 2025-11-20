巨人は20日、23日のファンフェスタ終了後に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜2002年優勝メンバー同窓会〜」に清原和博氏（58）と入来祐作氏（53）の出演が決まったと発表した。出演メンバーは以下の14人。敬称略上原浩治、工藤公康、清原和博、前田幸長、仁志敏久、元木大介、入来祐作、清水隆行、村田善則、松井秀喜、高橋由伸、岡島秀樹、斉藤宜之、條辺剛。