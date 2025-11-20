米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は19日（日本時間20日）、今FA市場で“お買い得”になるであろう選手の1人として、西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）を紹介した。同サイトは今井、ブレグマン（レッドソックスをFA）、ヘルズリー（メッツをFA）、コディ・ポンセ（韓国ハンファ）の4選手が適切な価格で契約し、期待値以上の活躍ができるかもしれない“お買い得”な選手として紹介