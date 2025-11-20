アルピナのラストイヤーかなり魅力的なモデル・D3 Sツーリングアルピナのラストイヤーが半分以上経過した。ラストイヤーといってもブランドはBMW傘下で存続するのだから正確ではないが、会社もコンセプトも変わるのだからそう感じてしまう。とくにここ30年このブランドを追いかけて来た身からするとまさにラストイヤーだ。なので、今年リリースされたB3 GTとB4 GTの試乗を済ませ郷愁の念に浸っていたが、輸入元であるニコル・