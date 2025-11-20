台湾の頼清徳（ライ・チンダー）総統は20日、X（旧ツイッター）などで同日の昼食に北海道産のホタテなどを食したことを投稿した。台湾メディアの自由時報は「日本への支持を表明した」と伝えている。記事は、日本の高市早苗首相の台湾有事に関する発言に反発する中国が、19日に日本産水産物の輸入停止を日本側に通達したことに言及した上で、頼氏がSNSに「きょうの昼食はお寿司と味噌汁です #鹿児島産のブリと北海道産のホタテ」と