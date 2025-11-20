【モデルプレス＝2025/11/20】元モーニング娘。の田中れいなが11月18日、自身のInstagramを更新。「今でも会いに来てくれる後輩」とのオフショットを披露した。【写真】36歳元モー娘。13歳差現役メンバーとの貴重ショット◆田中れいなのイベントに佐藤優樹＆羽賀朱音が駆けつけ11月11日に東京・飛行船シアターで「田中れいなバースデーイベント おつかれいな会13〜OMCJ〜」を開催した田中。これを受け「今でも会いに来てくれる後輩