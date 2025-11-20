【モデルプレス＝2025/11/20】「ミス慶應コンテスト2025」エントリーNo.6林怜美（はやし・れみ）さんのインタビュー。【写真】今年度の「ミス慶應」も美女揃い ファイナリスト集結 ◆林怜美（はやし・れみ）さんプロフィール 学部／学年：経済学部／3年出身地：大阪府誕生日：4月25日趣味：御朱印集め特技：英語／お料理好きな食べ物：油そば、とんかつ好きな言葉（座右の銘）：人事を尽くして天命を待つ最近ハマっていること：と