前橋市の小川晶市長前橋市議会の7会派は、小川晶市長（42）の不信任決議案を27日招集の定例会へ提出する方針を固めた。小川氏が市職員とのラブホテル面会問題を巡り、辞職する見込みが低いと判断した。複数会派の幹部らが20日明らかにした。市議会は議会運営委員会を開き、27日の本会議で不信任案を採決する日程を決定。7会派は議会の8割超を占め、可決の公算が大きい。不信任案が可決された場合、地方自治法に基づき、小川氏