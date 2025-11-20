富士フイルムイメージングシステムズ株式会社は、写真プリントサービスブランド「+precious（プラスプレシャス）」で、カリモク家具とコラボレーションした写真額装サービス「+precious by karimoku」シリーズを11月27日（木）から数量限定で提供する。価格は各4万2,900円。 「家に、幸せの居場所をつくろう」をコンセプトに、富士フイルムの写真プリント技術とカリモク家具の木工技術を組み合