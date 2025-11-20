オイシックスは20日、2026年のコーチングスタッフを発表した。▼コーチングスタッフ監督：武田勝ヘッドコーチ：伊藤隼太投手コーチ：小林慶祐野手コーチ：斉藤秀光野手コーチ：稲葉大樹育成コーチ：間曽晃平また、野間口貴彦氏のチームディレクター就任も発表している。野間口氏は25年はチームディレクター兼ヘッドコーチを務めたが、来季はチーム強化のため、チームディレクターとして、チーム全体を俯瞰しながら編成やスカウ