英王室のアンドルー王子を含む世界中の名士らに多数の若い女性を提供していたとされるエプスタイン事件で、米セレブタレントのパリス・ヒルトン（４４）もあわや毒牙にかかっていた可能性があったことが分かった。同事件では、米大富豪ジェフリー・エプスタイン元被告が、長年に渡り未成年女性を性的虐待し、売春斡旋を首謀したとして逮捕・起訴され、２００８年に司法取引に応じて罪を認めて１３か月間服役した。さらに同被告