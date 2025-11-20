20日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8365枚だった。うちプットの出来高が1万1309枚と、コールの7056枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の874枚（535円安1070円）。コールの出来高トップは5万5000円の955枚（53円高103円）だった。 コールプッ