20日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2289枚だった。うちプットの出来高が1344枚と、コールの945枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の188枚（495円安1280円）。コールの出来高トップは5万5000円の219枚（135円高325円）だった。 コールプット 出来