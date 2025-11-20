シリーズSDGs、「地球を笑顔にするウィーク」です。北欧・ノルウェーで今、注目されているニュース番組があります。「難しい言葉を使わず、情報量は少なめに」。番組を作るのは知的障害などがある人たちです。ノルウェーのニュース番組「TV BRA」。週に一度、政治やスポーツなどを伝える番組です。記者「番組のリハーサルが行われています。出演者3人には知的障害があるということですが、軽快なトークで番組は進行しています