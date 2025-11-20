20日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は64枚だった。コールの合計出来高は8枚。コールの出来高トップは5万2000円の5枚（1565円）だった。プットのの合計出来高は56枚。プットの出来高トップは4万9000円の21枚（1825円）だった。 コールプット 出来高前日比