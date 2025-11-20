北海道警察は、本部・組織犯罪対策第二課に勤務する男性警部補（54）を2025年11月20日付で懲戒免職としました。男性警部補は2025年7月2日、札幌市内で知人女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の疑いで逮捕され、その後、処分保留で釈放されていました。道警によりますと、取り調べの中で、男性警部補に約900万円の借金があったことや、別の女性と不倫していたことなどが明らかになったということです。こうした経緯を踏まえ