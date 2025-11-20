元AKB48でタレントの板野友美さんが自身のインスタグラムを更新。娘とのオフショットを公開しました。板野友美さんは「ベビちんBirthday trip❤❤❤【DAY2】ミニオンになってUSJへ」と綴ると、娘との写真をアップ。続けて「毎年家族で恒例のディズニーだったけど、4歳にもなると一緒に遊べるお友達がいたほうがもっと楽しいよね」と、記しました。そして「パパはまだお仕事があったので、親子で」と、綴って