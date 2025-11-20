元ＫＡＴ−ＴＵＮの亀梨和也（３９）が２０日、都内で「神の雫」アニメ制作発表会に参加した。２００９年のテレビドラマ版に続き、今作でも主人公「神咲雫」を１６年ぶりに演じこととなり、「また雫としてお話を頂けると思っていなかった」と笑顔で喜んだ。今作は世界中で愛される同名漫画のアニメ化。幻のワイン“神の雫”をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こ