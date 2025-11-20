インフルエンザの感染が増加傾向 11月10日(月)～16日(日)の熊本県内のインフルエンザへの感染報告は、1293人（1医療機関あたり17.96人）で、注意報レベルの基準値10人を超えました。 【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 熊本県は、去年の報告数が605件（1医療機関あたり7.66人）となった週から急激に報告数が増えていることを踏まえ、今年も同じ様に、流行の拡大に注意が必要としています。