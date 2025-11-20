俳優の福井梨莉華（20）が、20日発売の『週刊少年チャンピオン』51号（秋田書店）の表紙&巻頭グラビアに登場する。【別カット】赤ビキニからこぼれそう…“天真爛漫グラマラスボディ”を見せた福井梨莉華『福井梨莉華カレンダーブック2026』の発売を記念して、『週チャン』4度目の降臨となる今回。弾ける“梨莉華スマイル”を見せる王道グラビアカットから、自身が「こんな私見たことない」と語る大人びたカットまで収録。