中国との対立激化の裏側で、永田町ではひそかに「早期解散」のシナリオが描かれ始めている。具体的なXデーはいつか（写真：ブルームバーグ）【画像あり】永田町で噂されている「早期解散＆総選挙」4パターンのスケジュール高市早苗首相のいわゆる「台湾有事」発言によって、日中両国の対立が“大騒動”となっている。そうした状況下でひそかに与党内で台頭しているのが「早期衆院解散」論だ。首相周辺も含めた与党の最高幹部からは