安倍晋三元総理を銃撃し殺害した罪に問われている山上徹也被告（45）の裁判。11月20日（木）の第10回公判で被告人質問が始まり、山上被告はその序盤で「このような結果になってしまい、大変ご迷惑をおかけしている」と、“謝罪”の言葉を述べました。「45歳まで生きていると思っていましたか？」 「生きているべきではなかったです」20日の午後3時45分ごろに始まった、山上徹也被告への被告人質問。冒頭で以下のようなやり取