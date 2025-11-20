順豊航空の貨物機。（資料写真、成都＝新華社配信）【新華社北京11月20日】中国の宅配大手、順豊控股（SFホールディング）が19日に発表した10月の宅配事業とサプライチェーン・国際事業を合わせた売上高は、前年同月比9.8％増の264億5400万元（1元＝約22円）だった。宅配事業の売上高は13.7％増の200億9100万元、取扱件数は26.3％増の15億2400万件となった。配送1件当たりの単価は10.0％低下の13.18元だった。サ