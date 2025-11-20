20日午後、埼玉県吉川市にある会社の敷地内で火事があり、男性1人がケガをしたとみられています。警察などによりますと20日午後2時ごろ、吉川市木売新田にある会社の敷地内で「黒煙が見える」と近くの工事現場の男性作業員から119番通報がありました。現場はリサイクル会社の敷地内とみられプラスチック製の廃材などが燃えているということです。消防はポンプ車など8台を出動させ消火活動を行っていますが現在も延焼中です。またこ