俳優・渡辺謙(66)が20日、自身のインスタグラムを更新。渡辺がオーナーを務める宮城県気仙沼市のカフェ「K-port」を閉店すると報告した。「K-port」は、2011年の東日本大震災を受け、渡辺が「つなぐ」をテーマに作ったカフェ。渡辺は「K-portも11月20日で13年を迎えました」と切り出し、「これまで山あり谷ありの道のりでしたが、多くの皆さまに愛される港のカフェになることができました」と感謝を伝えた。そして「さて、