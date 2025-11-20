日立製作所が公開した、AIで制御されたロボットによる配線作業のデモンストレーション＝20日、東京都国分寺市日立製作所は20日、人工知能（AI）が人の頭部や腕を模したロボットを自律的に制御して動かす技術を、東京都内の研究開発拠点で公開した。コードやケーブルといった柔らかいものを適切な力加減で扱う配線作業はこれまでAIには難しかったが、研究用に試作したロボットがデモンストレーションを実演。今後、製造業の顧客向