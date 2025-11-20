お笑い芸人が日替わりでＭＣを務めるＴＯＫＹＯＦＭの「喋（しゃべ）るズ」（月〜木曜後８・００〜８・５５）が好調だ。１月から放送が始まり、レギュラー出演者が集合した９月のイベントにもファンが詰めかけた。ＡＭ局ではおなじみの「お笑いラジオ」に乗り出したＦＭ局の挑戦は、今後どう展開するのか。火曜の「橋本・奥田の銀銀学学」に出演する「銀シャリ」の橋本直と「ガクテンソク」の奥田修二に聞いた。（宮嶋範）「