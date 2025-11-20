ZOZOマリンスタジアム＝5月、千葉市老朽化が進むプロ野球千葉ロッテの本拠地、ZOZOマリンスタジアム（千葉市美浜区）を近隣に移転して新設する事業を巡り、施設を所有する千葉市の神谷俊一市長は20日、新スタジアムをドーム型とする可能性について再検討すると発表した。コスト面などから屋外型を予定していたが、10月に千葉ロッテから要請があった。決定は来年3月ごろの見通しで、開業は変わらず2034年ごろを予定している。市