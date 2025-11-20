昨夏のパリ五輪柔道男子７３キロ級で日本史上最年長記録となる銅メダルを獲得し、自身のＳＮＳで引退を表明していた橋本壮市（パーク２４）が２０日、都内で開いた会見で現役を退くことを表明した。「悔いは全く残っていない。（五輪）金メダルしか見ていなかったので、そこの悔しさはあるが、全てをかけて全身全霊をかけて臨んだ五輪だったので未練はない。やり切った感じ」静岡・浜松市出身。６歳から競技を始め、神奈川・