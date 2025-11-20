日本ハム・柴田獅子投手が２０日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１１０万増の９９０万円でサインした（金額は推定）。投打二刀流で育成されるドラ１ルーキーは、７月２６日のロッテ戦でプロ初登板初先発。今季は４試合に登板して１ホールド、防御率２・９２の成績を残し、左足首のケガで回避とはなったものの、ＣＳファイナルステージの先発候補にも挙がった。打者としての１軍出場はなかった。交渉では、