インターネット通販で商品を購入後、「欠品のため〇〇ペイで返金します」と連絡され、指示に従った結果、相手に送金してしまう詐欺被害が相次いでいる。国民生活センターは「返金を名目にした電子決済サービスの利用を促す手口に注意」と呼びかけている。相談事例では、安価な商品を見つけて注文した後、ショップから「在庫切れのため返金する。〇〇ペイで手続きするのでLINEで友達登録を」と指示され、LINE通話で案内されながら〇