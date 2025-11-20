2025年11月20日（木）～30日（日）の11日間、ビアードパパではブラックフライデー限定の“ブラックフライデーセット”を販売♡定番のパイシュークリームやクッキーシューに加え、日清シスコの60周年記念コラボ「ココナッツサブレシュー」など全5種を、通常よりお得な1,180円（税込）で楽しめます♪モバイルアプリ会員はさらにお得なクーポンも利用可能です。