チェルシーに所属するデンマーク代表GKフィリップ・ヨルゲンセン（23）は今冬の移籍市場での移籍を模索しているようだ。2024年にビジャレアルからチェルシーにやってきたヨルゲンセン。ここまで同クラブでは28試合に出場しているが、正GKはロベルト・サンチェスが務めており、立ち位置としては2番手に。カップ戦での出場がメインとなり、リーグ戦では昨シーズンは6試合、そして今シーズンは1試合しか出場していない。そんななか、