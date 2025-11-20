金沢伝統の冬の味覚「かぶら寿し」。金沢市野町にある「かぶら寿し本舗かばた」の本社工場では、11月上旬から始まった漬け込み作業が最盛期を迎えています。味や食感の決め手となるカブは地元で栽培した「金沢青カブ」が使われていて、日本海で獲れた天然ブリの塩漬けを挟み、麹でじっくり3週間ほど漬け込んでいます。工場では、1日に1000枚から2000枚を漬け込むということで、20日は従業員がブリを挟んだカブを桶の中に丁寧に並べ