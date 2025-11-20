2025年も残すところ1ヵ月あまりとなり、金沢の老舗菓子店では、正月を彩る伝統の和菓子「福梅（ふくうめ）」づくりが始まっています。「福梅」は、加賀藩主・前田家の家紋「剣梅鉢（けんうめばち）」をかたどった金沢伝統の和菓子で、江戸時代後期からおよそ200年にわたり正月の縁起物として親しまれています。金沢市の和菓子店、森八の工場では、19日に生産が始まり、20日も職人8人が手作業でもなかにあんを丁寧に詰めていました