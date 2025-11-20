ラオスの古都ルアンパバーンを訪問中の天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは日本のNPOが設立・運営する小児病院を訪問されました。ラオス滞在4日目、愛子さまは、20日朝から首都ビエンチャンから高速鉄道で2時間ほど北に行った北部の古都ルアンパバーンを日帰りで訪問されています。愛子さまは現地時間の午後2時半ごろ、ルアンパバーン市内にある「ラオ・フレンズ小児病院」を訪問されました。日本のNPOが設立・運営している病院で新