13日に現役引退を発表した柔道男子73キロ級パリ五輪銅メダルの橋本壮市（34＝パーク24）が20日、東京都品川区のパーク24グループ本社で引退会見を行った。笑顔で登場し、終始和やかな雰囲気。「とうとう引退する時が来たんだなという感覚。ここまで頑張ってきて良かったなと思います。悔いは全く残ってないです」と晴れやかな表情で話した。引退を考えたのは昨夏のパリ五輪前から。「この大会で負けたら引退しようと思った時が