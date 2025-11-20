日本ハム・進藤勇也捕手が２０日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１００万増の１２００万円でサインした（金額は推定）。プロ２年目の今季は１０試合でスタメンマスクをかぶり、プロ初安打もマーク。ＣＳファイナルでも２試合でスタメン起用され、達の好投をアシストした。守備面では「しっかり試合を作れたことはよかったし、いろんなピッチャーとのコミュニケーションをとりながら試合を運べた」と納得。