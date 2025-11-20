俳優で歌手の亀梨和也が２０日、来年の放送が決定したテレビアニメ「神の雫（しずく）」（ＴＯＫＹＯＭＸ、ＢＳ日テレ、関西テレビ）の製作発表会に出席した。原作は亜樹直氏の同名漫画で、幻のワイン「神の雫」をめぐる心揺さぶる人間ドラマ。２００９年に日本テレビ系でドラマ化。２３年には日仏米共同製作の国際連続ドラマ「神の雫／ＤｒｏｐｓｏｆＧｏｄ」（Ｈｕｌｕほか）シーズン１が放送。０９年のドラマに続い