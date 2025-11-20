元AKB48、元HKT48の多田愛佳（30）が20日までに自身のインスタグラムを更新。夫でロッテの山口航輝外野手（25）と、昨年10月に誕生した長女との3ショットを公開した。「旦那の母校がある秋田県へお邪魔してきました」と書き出した多田。「私たちが行く時だけ雪も降ってグーンと寒かった！！娘は人生初めての雪」とつづり、雪景色の親子3ショットを披露した。「旦那の母校明桜高校にご挨拶しに行かせてもらいました。吹奏楽部