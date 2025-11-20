日本ハムの進藤勇也捕手が２０日、本拠エスコン内で契約を更改。１００万円増の１２００万円（金額は推定）でサインした。今季は１軍で１３試合の出場。１０試合でスタメンマスクをかぶったが、打率７分７厘とバットでは結果を残せなかった。「現段階だと守備型のキャッチャーだと思うので、しっかり打ちたい。キャッチャーの中で打てるというよりも、野手の全体を見た中でバッティングがいいって言われるぐらいのキャッチャー