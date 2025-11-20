乃木坂46の久保史緒里（24）が19日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。次回、26日の生放送をもって卒業する自身がパーソナリティーのラジオ「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1・00）について語った。22年2月より3年9カ月にわたって同番組でパーソナリティを務めた久保。今月26日、27日に開催予定の「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」でグループか