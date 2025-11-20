JR西日本によると、20日午後2時47分ごろ、JR神戸線の東加古川駅・加古川駅間の踏切で、網干行きの快速電車と乗用車が接触したということです。快速電車の脱線は起きておらず、乗客にケガはなかったということです。この事故の影響で午後3時20分時点で、土山駅〜姫路駅で運転見合わせとなっています。