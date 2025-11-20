アルビレックス新潟は20日、CB千葉和彦との契約満了を発表した。1985年6月21日生まれの千葉は現在40歳。高校卒業後に渡欧した、AGOVVアプルドーレン（オランダ）でプロキャリアを始めると、2005年夏にアルビレックス新潟に加入。7年半に渡って活躍した後は、サンフレッチェ広島と名古屋グランパスでもプレーした。とくに、前者では3度のJ1リーグ優勝に貢献したほか、2013年には日本代表デビューも飾っていた。そして、2021年に