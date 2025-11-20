大阪府は１１月２０日、府内でのインフルエンザの感染状況が「警報レベル」となったと発表しました。過去１５シーズンと比較して、最も早い時期に警報レベル入りした形です。大阪府によると、１１月１０日〜１６日の府内の定点あたりのインフルエンザ患者の報告数が「３１．５７」となり、警報レベルの基準値である「３０」を超えたということです。過去１５シーズン（２０１０年・２０１１年シーズン以降）と比較して、最も