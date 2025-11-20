テニスの横浜慶応チャレンジャー国際トーナメントの2回戦でプレーする錦織圭＝横浜市の慶大日吉コート男子テニスでシングルス世界ランキング158位の錦織圭（ユニクロ）が20日、横浜市の慶大日吉コートで行われた下部大会、横浜慶応チャレンジャー国際トーナメントの2回戦で世界ランク374位の韓国選手に6―4、6―1でストレート勝ちし、8強入りした。今大会が腰痛からの復帰戦で「勝っても1ミリもうれしくない。内容が伴っていない