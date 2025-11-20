【モデルプレス＝2025/11/20】Kis-My-Ft2の千賀健永が20日、都内で開催された枕ブランドの商品発表会に出席。私服のパジャマ姿で会見に登場した。【写真】私服パジャマを披露し照れ笑いを浮かべる千賀健永◆千賀健永、マイパジャマで会見登場私服のパジャマで登壇した千賀は「なかなかこういう状態で公の場に出ることがないので、ちょっと恥ずかしい気持ちで今回はいますね。新鮮です」と照れ笑い。足元のスリッパについては「僕が